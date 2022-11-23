Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa bir zaman kala tatil araştırmaları başladı. Binlerce öğrenci, yarın okulların tatil olup olmadığını sorgulamak için 2022 yılı resmi tarihlerini sorguluyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi?



24 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili bir resmi tatil bilgisi yok.



Buna göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Okullar ise 24 Kasım'da eğitimine devam edecek.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar



Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe



Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi