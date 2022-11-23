Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa bir zaman kala tatil araştırmaları başladı. Binlerce öğrenci, yarın okulların tatil olup olmadığını sorgulamak için 2022 yılı resmi tarihlerini sorguluyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi?
24 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili bir resmi tatil bilgisi yok.
Buna göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Okullar ise 24 Kasım'da eğitimine devam edecek.
2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi