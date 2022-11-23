Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

Yarın resmi tatil mi? sorusunun yanıtı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü öncesinde, resmi tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi?

Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

'ne kısa bir zaman kala tatil araştırmaları başladı. Binlerce öğrenci, yarın okulların tatil olup olmadığını sorgulamak için 2022 yılı resmi tarihlerini sorguluyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi?

24 KASIM'DA OKULLAR Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili bir resmi tatil bilgisi yok.

Buna göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Okullar ise 24 Kasım'da eğitimine devam edecek.

Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi) - 1

2022 YILI TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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