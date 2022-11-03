Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-2023 MEB sömestr tatili tarihi)

Yarıyıl tatili, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Öğrenciler için kış tatili fırsatı olan 15 tatil için artık kısa bir zaman kaldı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, yarıyıl tatili tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-2023 MEB sömestr tatili tarihi)

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle tatil tarihleri belli oldu. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler, hem dinlenmek hem de tatil yapmak istiyor. Peki, Yarıyıl tatili () ne zaman?

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-2023 MEB sömestr tatili tarihi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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