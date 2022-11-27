Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi)

Yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun yanıtı, kış tatilini iple çeken öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlk ara tatil sonrasında sömestr tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 tatil takvimini araştırıyor. Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi)

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tarihi belli oldu. tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimi sonrasında, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman kapacağı belirlendi. İşte ayrıntılar.

NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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