Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi)

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sömestr tatili tarihi belli oldu. MEB tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimi sonrasında, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman kapacağı belirlendi. İşte ayrıntılar.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir.



Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.