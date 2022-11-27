Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi)

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sömestr tatili tarihi belli oldu. MEB tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimi sonrasında, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman kapacağı belirlendi. İşte ayrıntılar.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.
Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.