Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB sömestir tatili tarihi)

Yarıyıl tatili, Ocak ayına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Sömestir tatilinde 15 günlük tatilin tadını çıkarmak için plan ve hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimini merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB sömestir tatili tarihi)

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte, yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. Kış döneminde tatilin keyfini sürmek için geri sayıma başlayan öğrenciler, tatil takvimini merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili () ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB sömestir tatili tarihi) - 1

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...