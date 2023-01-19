Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların yarıyıl tatiline girmesine kısa bir zaman kala, tatil tarihleri için araştırmalar başladı. Yarın başlayacak olan sömestr tatili sonrasında öğrenciler 15 günlük bir tatil dönemine girecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili () ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı, sömestr tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Okullarda 2. dönem ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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