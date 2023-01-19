Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı, sömestr tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve sömestr tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Okullarda 2. dönem ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir.



Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.