Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceği, 15 tatilin keyfini sürmeye başlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte sömestr tatiline çıkan öğrenciler, okullarda ikinci dönemin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili (sömestr tatili) ne zaman bitecek? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

2023-2024 sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte, okullarda 2. dönemin başlayacağı tarih merak ediliyor. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024 tatil takvimi sonrasında yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. Peki, yarıyıl tatili () ne zaman bitecek? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullar tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak ve böylelikle okullarda 2. dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? - 1

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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