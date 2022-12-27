Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB sömestr tatil tarihi)

Yarıyıl tatilinin (15 tatil) ne zaman başlayacağı, 2023 yılına kısa bir zaman kala binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşıp tatil yapmak isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlamasını bekliyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte tatil tarihleri belli oldu. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB sömestr tatil tarihi)

Okullarda 15 günlük tatil döneminin başlamasına kısa bir zaman kala tarih araştırmaları başladı. Havaların da soğuması ve kış aylarının da gelmesiyle birlikte yarıyıl tatilinin başlayacağı zaman bekleniyor. Peki, yarıyıl tatili () ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB sömestr tatil tarihi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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