Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? (2022-2023 MEB sömestr tarihleri)

Yarıyıl tatilinin ne zaman biteceği ve okullarda 2. dönemin ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. 20 Ocak'ta karnelerini alan ve 15 günlük tatil dönemine giren öğrenciler, sömestr tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? (2022-2023 MEB sömestr tarihleri)

Okullarda sürmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta kapanan okullarda 1. dönem sona erdi. Birçok öğrenci şimdi de 2. dönemin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında sömestr tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. İşte ayrıntılar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda takvimi belli oldu.

Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? (2022-2023 MEB sömestr tarihleri) - 1

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecek.

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