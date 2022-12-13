Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi)

Yarıyıl tatili tarihi, Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Ders temposundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimini merak ediyor. Yayımlanan takvim sonrasında karnelerin ne zaman verileceği ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi)

Yarıyıl tatili (sömestr) için geri sayım başladı. Ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci 15 tatilin başlamasını bekliyor. Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman?

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? (2022-23 MEB sömestr tatili tarihi) - 1

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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