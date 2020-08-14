Yavuz Ünal,19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atandı (Yavuz Ünal kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal atandı.

PROF. DR. YAVUZ ÜNAL KİMDİR?

1963 yılında Ordu Fatsa'da doğan Yavuz Ünal ilk ve ortaokulu Ilıca kasabasında liseyi Fatsa İmam Hatip lisesinde okudu. 1983 yılında O.M.Ü İlahiyat Fakültesi'den 1988 yılında mezun oldu.

1990 yılında OMÜ İlahiyet Fakültesi'nde Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında 'Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları' adlı teziyle Yüksek lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997'de 'Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü' adlı teziyle bitirdi.



1998 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atandı. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu.

İDARİ GÖREVLERİ



2008-2015 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna seçildi. Bu görev süresince Ar-Ge Kurulu Başkanlığı yaptı.



2009 yılında 4. Din Şurasında Genel Sekreter olarak görevlendirildi.



2009-2012 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi.



2013-2016 yılları arasında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dekan olarak görevlendirildi.



2014 yılında 5. Din Şurasında Genel Sekreter olarak görevlendirildi.



2016-2017 yıllarında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi.



2017-2018 yıllarında Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı.