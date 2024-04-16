YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS sonuç tarihi)

2024 yılının ilk YDS sınavının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



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