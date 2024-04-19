YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YDS/1 sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için geri sayım sürüyor. Mart ayında gerçekleşen sınavın sonucunu merak eden adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YDS/1 sonuç tarihi

'ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılım sağlayan adaylar, gözlerini 'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. YDS/1 oturumu 24 Mart'ta gerçekleştirilmişti. 

YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YDS/1 sonuç tarihi - 1

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...