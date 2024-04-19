YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YDS/1 sonuç tarihi

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.



YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.