YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YDS/1 sonuç tarihi

YDS'ye (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. YDS/1 oturumu 24 Mart'ta gerçekleştirilmişti.
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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