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YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS sonuç tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih, 2024 yılının ilk YDS sınavının tamamlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Sınava katılım sağlayanlar için sınav sonrasında YDS soru ve cevapları erişime açıldı. Gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/1 soru ve cevapları yayımlandı: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS sonuç tarihi)

2024 /1 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 24 Mart'ta yapılan yılın ilk sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar verdiği cevapları kontrol etmek için 'den gelecek duyuruyu bekliyor. YDS soru ve cevapları erişime açıldı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 24 Mart 2024 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 3 Nisan 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

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