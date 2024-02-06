YDS başvuruları 2024: YDS/1 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için başvuru işlemleri yarın itibarıyla ÖSYM üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 YDS/1 başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılacak?

YDS başvuruları 2024: YDS/1 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

2024 /1 başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağına yönelik sorgulamalar başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. İşte YDS başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

2024 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimiyle birlikte tarihleri belli oldu.

Buna göre; YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

YDS başvuruları 2024: YDS/1 başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? - 1

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 YDS/1 başvuruları 7 Şubat tarihinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi () ekranı üzerinden erişime açılacak.

Adaylar,  https://ais.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek.

2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.

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