YDS geç başvuruları ne zaman? 2024 YDS-1 geç başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı dil seviyesini sınavla tescillemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS'nin bu yılki ilk oturumu için geri sayım başladı. 2024-YDS/1 başvuru sürecinin bitmesi ile şimdi de geç başvuru takvimi gündemde. İşte, 2024-YDS/1 geç başvuru tarihi...



YDS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



YDS geç başvuruları, 22 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve saat 23.59'a kadar devam edecek.



Normal zamanda 490,00 TL olan YDS sınav ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak yatırılacak.



YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

