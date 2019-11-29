YDS için açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) 1 Aralık Pazar günü yapılacak.

Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Aralık 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ