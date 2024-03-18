YDS ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2024 ÖSYM YDS/1 sınav tarihi)

2024 YDS/1 sınav tarihi, yabancı dil seviyelerini test etmek için sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında, YDS sınavına katılım sağlayacak adaylar için giriş yerleri belli oldu. Şimdi adaylar sınavın yapılacağı günü bekliyor. İşte ayrıntılar.

2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.

