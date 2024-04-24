YDS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavının sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek.

YDS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () 2024 /1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-YDS/1 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek. 

YDS/1 SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

YDS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı) - 1

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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