YDS sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-YDS/1 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.



YDS/1 SONUÇ DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.