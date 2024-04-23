YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavı sonrasında, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 YDS/1 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı)

2024 /1 sonuçlarının açıklanacağı tarih, yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. tarafından yaıymlanan 2024 yılı takvimiyle birlikte /1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı) - 1

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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