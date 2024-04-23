YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı)

2024 YDS/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih, yabancı dil bilgilerini ölçmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yaıymlanan 2024 yılı sınav takvimiyle birlikte YDS/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS sınav takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.



YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



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