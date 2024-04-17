YDUS 2024 başvuruları başladı (ÖSYM YDUS 1.Dönem sınavı başvuru tarihleri)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları 17 Nisan itibariyle başladı. YDUS başvuruları 25 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

YDUS 2024 başvuruları başladı (ÖSYM YDUS 1.Dönem sınavı başvuru tarihleri)

2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) başvuruları alınmaya başladı. 'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2 Haziran'da yapılacak 2024-YDUS için başvurularını 25 Nisan'a kadar yapabilecek.

Duyuruda, sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2024-YDUS Kılavuzu'nu incelemeleri gerektiği belirtildi.

YDUS 2024 başvuruları başladı (ÖSYM YDUS 1.Dönem sınavı başvuru tarihleri) - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem), 2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 17-25 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 17 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

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