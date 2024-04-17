YDUS 2024 başvuruları başladı (ÖSYM YDUS 1.Dönem sınavı başvuru tarihleri)

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem), 2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 17-25 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 17 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.