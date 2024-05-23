YDUS sınav giriş yerleri açıklandı (2024 YDUS 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS/1) giriş yerleri açıklandı. Sınava girecekleri okulları merak eden adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabişecek. Peki, YDUS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

YDUS sınav giriş yerleri açıklandı (2024 YDUS 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 YDUS 1. dönem sınav giriş belgeleri, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. YDUS sınav giriş yerleri tarafından erişime açıldı.

YDUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-YDUS 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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