Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak? 2024 takvimi belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının Mayıs ayında Ankara'da yapılacağını duyurdu. Peki, Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman?

Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak? 2024 takvimi belli oldu

TÜRMOB'un 'de yayımlanan duyurusuna göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-29 Şubat, tekrar katılacakların 1-15 Mart döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 29 Şubat 2024 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

2024 YMM SINAV TAKVİMİ

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavın yapılacağı yerler ve program, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Temel ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

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