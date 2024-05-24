Yeni müfredat onaylandı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Açıklama, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihad Demirli'den geldi.



Demirli, 10 Mayıs'ta askı süreci tamamlanan müfredata gelen 67 bin 284 görüş ve önerinin tek tek tasnif edilerek, komisyonlarla ve ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldığını belirtti.

Görüş ve önerilerin, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldığını aktardı.

Demirli, yeni müfredat kapsamında 26 dersin eğitim öğretim programınının 16-22 Mayıs tarihlerinde Kurul tarafından görüşüldüğünü belirtti. "Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti." dedi.

Yeni öğretim programları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak.

