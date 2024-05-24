Yeni müfredat onaylandı

SON DAKİKA HABERİ: Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim terbiye kurulu yeni müfredatı onayladı.

Yeni müfredat onaylandı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Açıklama, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihad Demirli'den geldi.

Demirli, 10 Mayıs'ta askı süreci tamamlanan müfredata gelen 67 bin 284 görüş ve önerinin tek tek tasnif edilerek, komisyonlarla ve ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldığını belirtti.

Görüş ve önerilerin, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldığını aktardı.

Demirli, yeni kapsamında 26 dersin eğitim öğretim programınının 16-22 Mayıs tarihlerinde Kurul tarafından görüşüldüğünü belirtti. "Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti." dedi.

Yeni öğretim programları, Milli Bakanı Yusuf Tekin'in onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başlattığımız projelerin meyvelerini hep beraber görüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başlattığımız projelerin meyvelerini hep beraber görüyoruz

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

MEB YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav sonuç tarihi)

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM İSG/1 sınav sonuç tarihi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...