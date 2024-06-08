Yeni müfredata hangi sınıflar ne zaman geçecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda yeni müfredata kademeli olarak geçileceğini söyledi. Bakan Tekin, “2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren beceri temelli, çocuklarımızın dünyada muadillerinin aldığı eğitimlerin aynısını alabilecekleri, aynı bilgileri ve becerileri edinecekleri, edindikleri becerileri sosyal hayatta kullanabilecekleri yepyeni bir müfredatı hayata geçirmiş olduk.” diye konuştu.

Yeni müfredata hangi sınıflar ne zaman geçecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredata ilişkin açıklama geldi.

Uzayda Hayat isimli kısa hikaye yarışması ödül töreni sonrası konuşan Bakan Tekin, “Yıl boyunca çocuklarımız eğitim-öğretim süreçlerinde edindikleri becerileri sergileyecekleri bir festival ortamı oluşturmak istiyoruz ve önümüzdeki hafta Türkiye’nin her tarafında, okullarımızda bu tür etkinlikler olacak.” dedi.

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“Beceri temelli bir -öğretim mantığına geçtiğimiz yepyeni bir usulle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.” diyen Bakan Tekin, “2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren beceri temelli, çocuklarımızın dünyada muadillerinin aldığı eğitimlerin aynısını alabilecekleri, aynı bilgileri ve becerileri edinecekleri, edindikleri becerileri sosyal hayatta kullanabilecekleri yepyeni bir müfredatı hayat geçirmiş olduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz bu model, bütün bu süreci içine alan bir mantıkla hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

Müfredat değişikliğinin hangi sınıfları kapsayacağı ile ilgili Bakan Tekin, “Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği olduğu için bu her kademenin ilk sınıfı, okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren bahsettiğim kademe başlangıçlarında uygulanmaya başlayacak.” ifadelerini kullandı.

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