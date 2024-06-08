Yeni müfredata hangi sınıflar ne zaman geçecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

“Beceri temelli bir eğitim-öğretim mantığına geçtiğimiz yepyeni bir usulle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğimiz bir dönemi başlatıyoruz.” diyen Bakan Tekin, “2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren beceri temelli, çocuklarımızın dünyada muadillerinin aldığı eğitimlerin aynısını alabilecekleri, aynı bilgileri ve becerileri edinecekleri, edindikleri becerileri sosyal hayatta kullanabilecekleri yepyeni bir müfredatı hayat geçirmiş olduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz bu model, bütün bu süreci içine alan bir mantıkla hazırlandı.” ifadelerini kullandı.



YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?



Müfredat değişikliğinin hangi sınıfları kapsayacağı ile ilgili Bakan Tekin, “Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği olduğu için bu her kademenin ilk sınıfı, okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren bahsettiğim kademe başlangıçlarında uygulanmaya başlayacak.” ifadelerini kullandı.