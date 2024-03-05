Yeni müfredata kademeli geçiş | Bakan Tekin: 1, 5 ve 9. sınıflarda gelecek eğitim yılında uygulanacak

Yeni müfredat hazırlığında sona yaklaşıldı.



Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışmaların büyük oranda bitirildiğini söyledi.



Temel amacın sadeleştirme olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:



''Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak, bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. İlkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak.''

YENİ MÜFREDATTA NELER OLACAK?



Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu.

Bakan Tekin ''Bunların hepsini alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor.'' diye konuştu.

''ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80'İ BİTMİŞ DURUMDA''



Yeni müfredata gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli geçiş olacağını da söyleyen Tekin, ''2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız.'' dedi.

