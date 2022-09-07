Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? (2022- 2023 öğretmen atama takvimi)

Yeni öğretmen atamasına ilişkin son haberler merakla araştırılıyor. Atanmayı bekleyen öğretmenler, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından yeni atama takvimini merak etmeye başladı.

Bakan Özer, yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak?



YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;



“Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek.”



Bakan Özer'in bu açıklamaları sonrasında yeni öğretmen ataması sinyali güçlendi fakat atamaların yapılacağı zamana ilişkin bir açıklama yapılmadı.