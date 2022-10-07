Yerli akademik eğitim kurumu uyardı: Sahte eğitmenlerin sayısı artıyor!

The Data Lab’ın 2022’nin kişisel ve mesleki gelişim haritasını çıkardığı ankete göre her iki katılımcıdan biri (%53) bu yıl teknik alanlarda becerilerini geliştirmeye odaklanacağını belirtiyor. Katılımcıların %22’si sektörel yetkinliklerini artırmayı hedeflerken, %15’i ise liderlik vasfına sahip olabileceği özellikler kazanmak istediğini aktarıyor.

Lise veya lisans diploması olmasa dahi, kendisine bir kariyer planı oluşturmak isteyen birçok insan da mesleki eğitim kurumlarına yöneliyor. Özellikle pandemi döneminde online eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte üniversite ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onayı almamış kurs, danışman ve eğitmenlerin sayısının artması ise birçok öğrencinin güvenilir kurum bulmak için arayışa girmesine neden oluyor.



Sektörel eğitim ve kişisel gelişim alanındaki yetkisiz eğitmenlerin, kişilerin hem kariyerleri için bir tehdit oluşturduğunu hem de zaman ve maliyet açısından kayba yol açtığını belirten Matlas Akademi Kurucusu Çağrı Özer, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Kariyerlerine yön vermek ya da yeni bir alanda yetkinlik kazanıp kariyer yapmak isteyenler, çeşitli eğitim programlarını tercih ediyor. Fakat bu kişilerin birçoğu sıklıkla niteliksiz eğitmenlerle karşılaşıyor. Matlas Akademi olarak biz de üniversite onaylı programlarımızla Türkiye’deki kurumsal ve bireysel öğrencilere eğitim sunarak hem nitelikli sektörel eğitim anlayışını yaygınlaştırıyoruz, hem de iş dünyasına kalifiye çalışanlar yetiştiriyoruz.”



YETKİSİZ EĞİTMENLER ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI SEKTEYE UĞRATIYOR



Bireylere eğitim alacakları kişi ve kurumları ayrıntılı bir şekilde araştırmalarını öneren Matlas Akademi Kurucusu Çağrı Özer, “Geçerliliği olmayan belge ve sertifika sunan, yurt dışında eğitim vaat eden fakat globaldeki üniversitelerle işbirliği olmayan kişi ve yapıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle diyetisyen, psikolog, yabancı dil eğitmenlerinde yaygın olarak karşılaşılan bu durum, öğrencilerin nitelikli ve niteliksiz kurumları ayırt etmekte zorlanmasına yol açıyor. Biz de birçok üniversite tarafından onay almış bir eğitim kurumu olarak, hazırladığımız nitelikli programlarımızla katılımcılarımızın kariyer yolculuğuna rehberlik ediyoruz” dedi.



KATILIMCILAR ÜNİVERSİTE ONAYLI VE SERTİFİKALI MESLEKİ EĞİTİM ALIYOR



Eğitim programlarını, alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle geliştirdiklerini söyleyen Çağrı Özer, “İnovatif ve akademik eğitim anlayışını benimsediğimiz kurumumuzda her bir kullanıcımız için kişiselleştirilmiş özel programlar düzenliyoruz. Sağlık, psikoloji, okul öncesi çocuk gelişimi, meslek edindirme, yabancı dil gibi alanlardaki eğitimlerimizin sonunda verdiğimiz sertifikalarla öğrencilerimizin başarılarını tescillemesine katkıda bulunuyoruz. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı eğitimlerimizin yanı sıra ise devletin hibe vermek için belge talep ettiği arıcılık, aromatik bitki yetiştiriciliği, organik tarım ve hayvancılık, emlak danışmanlığı, süt besiciliği gibi mesleklerde de eğitim vererek, kişilerin gerekli belgeleri edinmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“EĞİTİM SERTİFİKALARINI E-DEVLET’TE SORGULAYIN”



Eğitimlerinin sonunda verdikleri belgelerin e-devlet üzerinden kontrol edilebildiğini vurgulayan Matlas Akademi Kurucusu Çağrı Özer, çalışma modellerini şu sözlerle anlattı:

“Uluslararası geçerliliğe sahip eğitimlerimiz ve güven odaklı geliştirdiğimiz yapımızdaki öğrencilerimizin başarılı olmaları için birçok yöntem uyguluyoruz. Örneğin onlarca eğitmenimiz tarafından kontrol edilen ve yönlendirilen kişilerin birey veya sınıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında raporlar oluşturuyoruz. Bu sayede katılımcılarımızın hangi yönde gelişim kaydettiklerini takip ediyor ve bulgulardan yeni stratejiler geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri nöro-bilimsel araştırmalar ışığında kalıcı hafızaya daha kolay işlemesini için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendini geliştirmek isteyen herkesi yakında başlayacak meslek edindirme, kişisel ve mesleki gelişim, sağlık gibi alanlardaki programlarımıza bekliyoruz.”