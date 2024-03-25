YKS 2. geç başvuruları başladı (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvurular bugün itibarıyla alınacak.



YKS 2. GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir.

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