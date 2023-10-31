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YKS 2024 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı takviminde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 yılında ne zaman yapılacağı, üniversite sınavına girmek için hazırlanan lise son sınıf öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Her yıl yaz aylarında yapılan üniversite sınavları için, öğrenciler hayal ettikleri üniversitelere girmek için sene başından beri çalışmalarına devam ediyor. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2024 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı takviminde

2024 sınav tarihi, sınava girecek olan üniversite öğrencisi adayları tarafından araştırılıyor. Yaz aylarında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılacak olan sınavı öncesinde, sınavın net tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak?

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

YKS 2024 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı takviminde - 1

ÖSYM TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer vereceğiz.

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