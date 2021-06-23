YKS adaylarına 3 şampiyondan tavsiyeler

Bir senelik hazırlanma süreci sona erdi, YKS'ye sayılı günler kaldı. 2 buçuk milyonun üzerinde aday bu hafta sonu hayallerindeki üniversiteye girmek için ter dökecek.Uzmanlar, adayların kalan sürede her gün mutlaka deneme sınavı çözmesini, eksiklerini kapatmasını öneriyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde geçtiğimiz yılın şampiyonları da sınava girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

"ARTIK KAFAYI ÇOK YORMA"



500 tam puan alarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girmeyi başaran AYT sayısal birincisi Esad Yusuf Atik, "Ben son 3-4 hafta sadece deneme çözüyordum. Her gün mutlaka bir TYT bir AYT denemesi çözmek gerek" dedi.

Atik, "Yanlışım çıktıkça ya soru çözümünü izliyordum ya o konuyu tekrar ediyordum. Konu tekrarı yaparken de kendi notlarınızın üzerinden geçmek bence çok önemli. Çünkü insanın kendi notları hafızaya daha iyi kazınıyor. Son dönemlerde kafayı çok yormaya da gerek yok. Biraz dinlenmek lazım. Son üç gün bıraktım dersleri ve tamamen dinlendim" diye konuştu.

"SORULARLA BOĞUŞMAYIN"



Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden YDT birincisi Eren Şen ise, "Aşırı soru çözdüm diyemem. Mantıklı miktarda soru çözdüm ve son haftalarda kasmadım kendimi" dedi.

Adayların soruları çok dikkatli okuması gerektiğini belirten Şen, "Sorularla çok boğuşmamak da lazım. Bir soru sizi çok zorluyorsa onunla uğraşmayıp atlayın ve çözemediğiniz sorulara daha sonra yeniden dönün. Testlerin sıralamasını değiştirmeyin. Şimdiye kadar nasıl yaptınızsa yine aynı sıralamayla çözün" tavsiyesinde bulundu.



"YARIM KALANLARA BAK"



Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden Eşit ağırlık birincisi Ümit Can Evleksiz, "Son hafta sıfırdan bir şeylere başlayarak yeni işlere girişmeye hiç gerek yok. Yarım kalan işler tamamlanmalı" dedi.

Evleksiz, "Mesela yarım kalan kitap vardır birkaç test kalmıştır, onlar bitirilmeli. Çok önemli gördüğüm bir diğer nokta da daha önce çözülmüş denemelerin üstünden geçmek. Soruları çözerken yanına alınan notlar, işlemler akılda kalıyor. Bu yüzden de onların tekrarı çok önemli son haftada" tavsiyesinde bulundu.