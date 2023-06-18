2023 YKS (AYT-YDT) sınav saati ve süresi, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, sınavın saat kaçta başlayıp biteceği ve kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, YKS (AYT-YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? İşte 2023 ÖSYM YKS saati ve süresiyle ilgili bilgiler.



YKS OTURUMLARI (AYt-YDT) SAAT KAÇTA BAŞLAYIP/BİTECEK?



YKS sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı saat 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecek. Adaylar saat 10:00'dan sonra bina ve salonlara alınmayacak.



Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek. 15.30'dan sonra adaylar bina ve salonlara alınmayacak.

AYT VE YDT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.



Üçüncü ve son oturum YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.



Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.