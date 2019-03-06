Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59'da sona ereceği aktarıldı.
2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.
YKS başvuruları bugün sona eriyor
Anadolu AjansıEğitim
ÖSYM, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısında bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.