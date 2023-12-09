YKS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM üniversite sınavı başvuru ve sınav tarihi)

2024 YKS başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılda üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle YKS sınavlarına girecek. Sınav için başvuru yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimini sorguluyor. Peki, 2024 YKS başvuruları ne zaman?



2024 YKS NE ZAMAN?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.



Buna göre; Üniversite sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 2024 YKS başvuru tarihleri de belli oldu.



Buna göre; 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?



2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.