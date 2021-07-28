YKS birincilerinin illeri belli oldu (TYT birincisi Adana'dan)

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda birinci Adana'dan çıktı.



Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.



Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

2021-YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ

TYT birincisi: Adana



AYT birincileri:



Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana



YDT birincileri:



Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

