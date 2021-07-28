YKS birincilerinin illeri belli oldu (TYT birincisi Adana'dan)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını açıklandı. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT)  birinci Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise sayısal birincisi Adana'dan, eşit ağırlık birincisi Konya'dan, sözel birincisi de yine Adana'dan çıktı.

28.07.2021 - 10:56

YKS birincilerinin illeri belli oldu (TYT birincisi Adana'dan)

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YKS 2021 sonuçları açıklandı

YKS 2021 sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda birinci Adana'dan çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

2021-YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa

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