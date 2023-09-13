YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi)

2023 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 12 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan YKS ek tercih işlemlerinin ardından sonuçlar gündeme gelecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.



Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

