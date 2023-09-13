YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Eylül'de yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belli oldu ve tercih işlemleri başladı. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi)

2023 ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 12 Eylül'de başlayan ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan YKS ek tercih işlemlerinin ardından sonuçlar gündeme gelecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi) - 1

YKS EK TERCİH TARİHLERİ

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

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