YKS ek tercihler ne zaman? (2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme takvimi)

2023 YKS ek tercih tarihleri, tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre önlisans ve lisans bölümlerini tercih yapacak olan öğrenciler, tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemedikleri taktirde ek tercih yapacak. İşte ayrıntılar...



YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.



Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.



EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.