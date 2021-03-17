YKS geç başvuruları başladı (YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?)

4 Şubat- 2 Mart arasında yapılan YKS başvurusunu kaçıranlar için son şans 17-18 Mart olarak açıklandı. Geciken adaylar bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Üç oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu TYT sınavının 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS 2. oturumunda yapılacak olan AYT ve YKS 3. oturumunda yapılacak olan YDT sınavlarının tarihi ise 27 Haziran olarak belirlendi.

PEKİ YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödecenek. YKS geç başvuru ödeme tarihleri 17 Mart'ta başlayıp 18 Mart'ta sona erecek.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2021-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2021-YKS başvuru ücreti 25,00 TL olarak belirlendi.

YKS GEÇ BAŞVURUSUNU NASIL YAPARIM?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapacak adaylar için sınav ücreti, belirlenen tarihlerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” kısmından kredi kartı/banka kartı seçeneği ile ödenebilecek. Bankalardan ücret ödememesi yapılamayacak.

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