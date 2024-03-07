YKS geç başvuruları bugün son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

YKS geç başvuruları bugün son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Şubat’ta başlayan ve 26 Şubat'ta sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını tamamlayamayan adaylara ek başvuru hakkı tanımıştı.

5 Mart’ta başlayan geç başvurular, bugün saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.

Adaylar, geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 TL ödeyecek.

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