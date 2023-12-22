YKS ne zaman yapılacak? 2024 YKS (üniversite sınavı) başvuru tarihleri belli oldu

2024 YKS sınav tarihi, güzel bir üniversite kazanmayı hayal eden öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle YKS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.



2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.



Buna göre; Üniversite sınavına girecek olan adaylar 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.



2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 2024 YKS başvuru tarihleri de belli oldu.



Buna göre; 2024 YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?



2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.