YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgelerinde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlanan adayların gündeminde yer almaya başladı. 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturumlu yapılacak olan YKS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, AYT, TYT ve YDT sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgelerinde

2024 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tüm gözler 'den gelecek olan duyuruya çevrildi. 8 Haziran'da TYT ve 9 Haziran'da hem AYT hem de YDT sınavlarına girecek olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgelerinde - 1

2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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