YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS sınav giriş belgelerinde

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tüm gözler ÖSYM'den gelecek olan duyuruya çevrildi. 8 Haziran'da TYT ve 9 Haziran'da hem AYT hem de YDT sınavlarına girecek olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.



Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

