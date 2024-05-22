YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı)

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak olan YKS (TYT, AYT, YDS) sınavları öncesinde, gözler ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika
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