YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı)

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak olan YKS (TYT, AYT, YDS) sınavları öncesinde, gözler ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.



Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

