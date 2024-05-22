YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak olan 2024 YKS sınavı öncesinde sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Sene boyunca hazırlandıkları üniversite sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı)

2024 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılacak olan (TYT, AYT, YDS) sınavları öncesinde, gözler üzerinden yayımlanacak olan sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı) - 1

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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