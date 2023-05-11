YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı sınav duyurusunda

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına kısa bir zaman kala, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. 17-18 Haziran tarihlerde uygulanacak olan YKS öncesinde, gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı sınav duyurusunda

2023 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, üniversite sınavına girmeye hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler, sınava girecekleri okulları öğrenmek istiyor. Peki, 2023 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı sınav duyurusunda - 1

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

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