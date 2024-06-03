YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi

Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...



2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.



SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?



Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.