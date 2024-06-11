YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 8-9 Haziran'da TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınavlarına katıldı. 3 oturumlu olan YKS sınavlarını tamamlayan adaylar, sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?,

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS , 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi) - 1

2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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