YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katıldı. 3 oturumlu olan YKS sınavlarını tamamlayan adaylar, sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?,



2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

