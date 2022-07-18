YKS tercihleri ne zaman sona erecek? (YKS 2022 tercih kılavuzu)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenciyi tercih heyecanı sardı.Yapılan tercihlerin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün ise bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Aygün'nün paylaşımına göre 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak.

TERCİHLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

Aygün paylaşımında YKS tercihlerinin kaç gün boyunca devam edeceğine de değindi.

Buna göre, 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Aday öğrenciler ise tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

YKS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?