YKS yerleştirme sonuçları açıklandı (2020 YKS yerleştirme sonuçları: ÖSYM sonuç sayfası)

27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı.

Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2020 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül arası yapılacak.

Elektronik kayıtlar 29 Ağustos- 2 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

YÖK 2020 Yerleştirme Raporu'na göre üniversitelerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Rapora göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.



Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.



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