YKS'de hazırlıklar tamam! İstihdam odaklı kontenjan çalışması gündemde

Haftasonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu yıl üniversitelerde yeni açılacak bölümlere ilişkin de bilgi verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır." derken yeni açılacak bölümler arasında yapay zekaya yönelik olanların öne çıktığını belirtti.

Özvar, "2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yazılım ve yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program öğrenci kabul edecektir." dedi.