YKS'den ne zaman çıkılır? İşte Üniversite sınavı çıkış süresi

Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye katılım sağlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu. İşte, 'YKS sınavından ne zaman çıkılır?' sorusunun yanıtı...



YKS'DEN NE ZAMAN ÇIKILIR?



10:15'te başlayan TYT oturumu 13:00'te sona erecek olup; 12:15 ile 12:45 arasında çıkılabilir.



Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;



- TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası (2 saat)



- AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası (2 saat 15 dakika)



- YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası (1 saat 30 dakika)



tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.



TYT OTURUMU KAÇ DAKİKA?



YKS'nin saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak.



Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.



TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.



YKS ÖNCESİ UYARILAR



Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.



Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.



T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri yarın 07.00-17.00 ve pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

