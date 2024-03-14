YKS'ye başvuru sayısı yarım milyon düştü! Eğitim uzmanı değerlendirdi

1 milyon 184 bin 189 aday ile en fazla başvuru, liseden mezun olmuş ancak herhangi bir programam yerleşememiş adaylardan geldi.



2023'te üniversite öğrencileri, üniversite mezunları ve üniversite ile ilişiği kesilenler, sınava yoğun ilgi göstermişti. Bu yıl bu grupta başvurular yarı yarıya azaldı.



"MEZUNA KALACAK ÖĞRENCİ SAYISI ARTABİLİR"



Salim Ünsal, "Bu yıl lise sondan gelenlerin yaklaşık 224 bin fazla oluşu ortalamaları artıraca. Sınavın hesaplanan puanlarına biraz zorlayıcı etki yaratacaktır. Bu yıl tüm müfredat kapsayacağı için nispeten daha zorlayıcı bir sınav ortaya çıkabilir." açıklamasında bulunurken bu yıl mezuna kalacak öğrenci sayısında artış beklediğini belirtti.



Ünsal "Geçen sene üniversitede öğrencisi 561 bin iken bu yıl 316 bine düşmüş, 245 bin daha az. Daha önce üniversite mezun 514 binken bu yıl 293 bin 220 bin kayıp görüyoruz." diyerek bu durumuma sınav ücretlerinin artmasının çok büyük bir etkisi olabileceğini de söyledi.