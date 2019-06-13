YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS için açıklamalarda bulundu.

Toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildiren Aygün, "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak.

Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz." dedi.